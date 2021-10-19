روزماري دي كارلو،: نشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

محمد الفلاح - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.



وكانت المسؤولة الأممية عقدت اجتماعا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بحضور المبعوث يان كوبيش، في العاصمة طرابلس.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إنها أجرت محادثات مثمرة في طرابلس، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

وفي وقت سابق، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية بيانا أكد فيه أن اللقاء ناقش الوضع السياسي في ليبيا، والخطوات المتخذة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، والدور الفاعل للجنة "5+5" وضرورة دعمها من كافة الأطراف في خطتها المعتمدة مؤخرا.

وأعربت دي كارلو عن سعادتها لتمثيل الأمين العام في مؤتمر دعم الاستقرار المزمع انعقاده في طرابلس الخميس المقبل.

وتطرق اللقاء إلى ملف الهجرة غير الشرعية، والصعوبات التي تواجه ليبيا في هذا الشأن، وضرورة التعاون مع كافة المنظمات والدول ذات العلاقة حتى يتم تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف.