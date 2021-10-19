شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمريكية تضبط 165 سلاح ومليون نبتة ماريجوانا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت سلطات تنفيذ القانون في كاليفورنيا أكثر من مليون نبتة ماريجوانا مزروعة بشكل غير قانوني هذا العام، في محاولة للحد من الزراعة غير المشروعة لهذا المخدر، وفقا لما أعلنته السلطات يوم الاثنين.

وقال المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا يوم الاثنين إن العملاء المكلفين بحملة الولاية ضد زراعة الماريجوانا، دمروا حوالي 2ر1 مليون نبتة اكتشفت في مواقع زراعة غير مرخصة وصادروا 81 ألفا و646 كيلوجراما من الماريجوانا المصنعة.

وجرت الحملة على مدى 13 أسبوعا في 26 مقاطعة، بحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز.

كما ضبطت السلطات 165 سلاحا ناريا وجمعوا 67 ألف رطل من المعدات مثل السدود وخطوط المياه التي تستخدم لتحويل المياه من المصادر العامة لري النباتات، بحسب بونتا.