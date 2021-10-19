شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث القضايا المشركة مع المبعوثة الأممية الخاصة بالتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏اليوم بمقر الوفد الدائم في نيويورك، ‏بالأمين العام المساعد لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، مبعوثة الأمين العام الخاصة بالتكنولوجيا في الأمم المتحدة ماريا سباتوليسانو.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏