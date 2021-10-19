الارشيف / اخبار العالم

«المعلمي» يبحث القضايا المشركة مع المبعوثة الأممية الخاصة بالتكنولوجيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث القضايا المشركة مع المبعوثة الأممية الخاصة بالتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى مندوب المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ‏اليوم بمقر الوفد الدائم في نيويورك، ‏بالأمين العام المساعد لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، مبعوثة الأمين العام الخاصة بالتكنولوجيا في الأمم المتحدة ماريا سباتوليسانو.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.‏

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا