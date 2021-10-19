واشنطن تؤكد أنها لن نشارك بـ"محادثات أفغانستان" في موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لن تنضم للمحادثات الخاصة بأفغانستان التي تنظمها روسيا هذا الأسبوع.



وقال نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة: "لن نشارك في محادثات موسكو.. الترويكا+ منتدى فعال وبناء، ونتطلع إلى المشاركة في ذلك المنتدى مستقبلا، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة هذا الأسبوع".

وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين، أنها لن تشارك في المباحثات حول أفغانستان المقررة اليوم في موسكو والتي ستشارك فيها روسيا والصين وباكستان.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود مشاكل لوجستية تحول دون مشاركتها، لكنها اعتبرت أن المنتدى الذي ستنظّمه روسيا "بناء".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "سيسعدنا أن نشارك في هذا المنتدى في المستقبل، لكن لا يمكننا أن نشارك هذا الأسبوع".

والجمعة الماضية أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف عن المحادثات التي ستجرى في موسكو لمدة 4 أيام، وقال إنها ترمي إلى "التوصل لموقف مشترك بشأن تغيّر الوضع في أفغانستان".

وروسيا والصين وباكستان من بين أكثر الدول تعاونا مع طالبان التي استولت على الحكم في أفغانستان في أغسطس/آب خلال الانسحاب الأمريكي بعد حرب استمرّت عشرين عاما.

وتحض الولايات المتحدة الأطراف الدوليين على عدم الاعتراف بحكومة أفغانستان، وتأمل ربط هذا الاعتراف بملفات أساسية من بينها حقوق النساء والفتيات.

ورفض برايس توضيح ما هية المشاكل اللوجستية التي تحول دون مشاركة بلاده في المنتدى.

وتأتي المحادثات في توقيت يتصاعد فيه الخلاف حول عدد الدبلوماسيين الذين يحق للولايات المتحدة اعتمادهم في موسكو، على الرغم من توافق الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في قمّة عقداها في يونيو/حزيران على تفعيل التعاون بين البلدين حيث أمكن.