بمشاركة 50 واعظًا.. "البحوث الإسلامية": قوافل شاملة لتنفيذ لقاءات توعية مع الجمهور بـ5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، 5 قوافل توعوية شاملة إلى محافظات كفرالشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا بمشاركة خمسين واعظًا وواعظة؛ ضمن خطة التوعية المجتمعية التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن فعاليات تلك القوافل تستمر على مدار الأسبوع؛ حيث تنفذ برنامجًا توعويًا شاملًا من خلال عقد لقاءات مباشرة مع الجمهور، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر وتأكيده المستمر على ضرورة الاهتمام بالفئات المختلفة بالمجتمع والعمل على حل المشاكل المجتمعية التي تواجهه، نظرًا لما يمثله أمن المجتمع من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.

وأضاف عيّاد في بيام له، أن برنامج عمل القوافل يركز على الدروس المستفادة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم واستراتيجيته في مواجهة الأزمات، والحثّ على التكافل المجتمعي ومساعدة الآخرين؛ وذلك تزامنا مع ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن لقاءات وندوات القافلة ينفذها أعضاء القافلة في المدارس والمعاهد والنوادي والمستشفيات والمصانع والمراكز الثقافية وأماكن التجمعات المختلفة، للعمل على ترسيخ المفاهيم والقيم المجتمعية السليمة مواجهة المفاهيم والعادات الخاطئة، كما تستهدف تلك الحملات أيضًا التوعية بالكثير من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة ومبسطة في الأماكن المستهدفة والأكثر احتياجًا لذلك.

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