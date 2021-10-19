شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك توفر 10 آلاف وظيفة في الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فيسبوك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أنها ستوفر 10 آلاف وظيفة جديدة لذوي المهارات العالية داخل الاتحاد الأوروبي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة للمساعدة في بناء ما يسمى بـ"ميتافيرس".

وجاء في بيان لنيك كليج نائب الرئيس للتخطيط والعلاقات العامة في فيسبوك "أن الشركة تتعاون مع آخرين لتطوير "مرحلة جديدة من التجارب الافتراضية المترابطة باستخدام تقنيات مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز" أو "ميتافيرس" وهو مصطلح يستخدم لوصف العوالم الرقمية التي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد.

وذكر البيان: "إن الميتافيرس لديها القدرة على المساعدة في إتاحة الوصول إلى فرص إبداعية واجتماعية واقتصادية جديدة.