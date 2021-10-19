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صور.. مظاهرات في تشيلي مع قرب الانتخابات الرئاسية

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الدمام - شريف احمد - خرجت مظاهرات في أنحاء مختلفة من تشيلي يوم الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية لبدء احتجاجات على انعدام المساواة استمرت على مدى شهور وأحدثت انقساما اجتماعيا وأدت إلى تشكيل مجلس تمثيلي لإعادة صياغة الدستور.

وحضر آلاف فعاليات إحياء الذكرى على مدار اليوم. وكانت معظم التجمعات سلمية عقدتها شبكات اجتماعية في عدة مدن، إلا أن بعض المظاهرات شابها العنف كما تم الإبلاغ عن حالات سلب ونهب وإشعال النار في سيارة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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