شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مظاهرات في تشيلي مع قرب الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرجت مظاهرات في أنحاء مختلفة من تشيلي يوم الاثنين بمناسبة الذكرى الثانية لبدء احتجاجات على انعدام المساواة استمرت على مدى شهور وأحدثت انقساما اجتماعيا وأدت إلى تشكيل مجلس تمثيلي لإعادة صياغة الدستور.

وحضر آلاف فعاليات إحياء الذكرى على مدار اليوم. وكانت معظم التجمعات سلمية عقدتها شبكات اجتماعية في عدة مدن، إلا أن بعض المظاهرات شابها العنف كما تم الإبلاغ عن حالات سلب ونهب وإشعال النار في سيارة.