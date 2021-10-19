شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن مقتل 150 حوثيا في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، أنه نفذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مديرية العبدية والقرى المحيطة بمحافظة مأرب اليمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف هذه أدت لتدمير 13 آلية حوثية، وأوقعت خسائر بشرية تجاوزت الـ150 عنصرا من الميليشيا.

واعتبر التحالف أن «على المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية» منذ أسابيع.

من جهته، حذر وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، من التداعيات الخطيرة للتصعيد والعدوان الحوثي في مأرب على أوضاع المدنيين والنازحين في المحافظة التي شهدت نزوح أكثر من ثلاثة آلاف أسرة خلال شهر سبتمبر الماضي من مديرياتها الجنوبية بسبب تعرضها للقصف المستمر بالصواريخ الباليستية ومختلف الأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيات الحوثية، منوها إلى أن هذا التصعيد العسكري يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون، خاصة في محافظة مأرب التي تعد مأوى لأكثر من 2 مليون نازح.

جاء ذلك خلال بحثه مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنشتاينر، الوضع الكارثي الذي يواجهه النازحون في مأرب والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحقهم.

وتطرق ابن مبارك إلى الانتهاكات والانتقامات المروعة من قتل واختطافات قسرية ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في مديرية العبدية محذراً من أن غض الطرف من المجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة يطلق العنان للميليشيات الإجرامية لارتكاب مزيد من العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وهو ما يضاعف أزمة النزوح والتهجير القسري للمدنيين ويزيد من معاناتهم الإنسانية.