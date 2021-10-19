شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الطاقة تثير مخاوف أوروبا من الاستخدام الروسي لها جيوسياسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «ذي أتلانتك كاونسل» إن أزمة الطاقة في أوروبا تسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على روسيا.

وبحسب مقال لـ «أورا سابادوس»، تقع أوروبا حاليا في قبضة أزمة طاقة تثير تساؤلات حول دور روسيا فلاديمير بوتين في استغلال الطلب المتزايد، وانخفاض العرض، وعدم القدرة على التنبؤ الجيوسياسي.

وأضاف: من الصعب المبالغة في خطورة الوضع الحالي. فأسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 600% حتى الآن هذا العام. ويؤثر هذا التقلب الشديد في السوق على المجالات الاقتصادية الرئيسية في جميع أنحاء أوروبا، من مصانع الأسمدة إلى صناعة الأغذية والقطاع الصحي.

وتابع: كانت الأزمة تتراكم منذ بعض الوقت، وهي مدفوعة بمزيج من الطلب المتزايد في فترة ما بعد كورونا، والأحداث المتعلقة بالطقس، ومواطن الخلل في مصانع إنتاج الغاز في جميع أنحاء العالم، والمضاربة في سوق الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

وأردف: مع ذلك، فإن قرار روسيا بعدم نقل المزيد من الغاز عبر أوكرانيا أو تجديد مواقع التخزين الأوروبية أدى بلا شك إلى تفاقم الأزمة.

موجات صدمة

ولفت إلى أن موقف موسكو تسبب في إحداث موجات من الصدمة في جميع أنحاء القارة، وكان التأثير واضحًا حتى في البلدان البعيدة نسبيًا مثل إسبانيا والمملكة المتحدة، والتي لديها قدر ضئيل من الاعتماد المباشر على الغاز الروسي.

واستطرد: يقول منتقدون إن روسيا تستخدم إمدادات الغاز كسلاح. ويتهمون الكرملين بمحاولة ابتزاز مسؤولي الاتحاد الأوروبي والألمان في محاولة للضغط عليهم لمنح الموافقات الفنية والتنظيمية اللازمة لخط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي.

ومضى يقول: إلى متى ستستمر الأزمة الحالية؟ في هذه المواجهة الشديدة الخطورة، يبدو أن موسكو تمتلك كل الأوراق. وصرح مسؤولو الكرملين علنًا بأن التصديق على نورد ستريم 2 سيخفف من حدة الأزمة، ويبدو أنهم مستعدون للانتظار حتى يحصلوا على مثل هذا التصديق على هذا المسار السريع.

وأضاف: حتى إذا نجح صانعو السياسة في الاتحاد الأوروبي في منع السخط خلال الشتاء بفضل مجموعة من التدابير التي يقومون بتحليلها الآن، فإن عواقب أزمة الطاقة ستنتشر عبر العديد من القطاعات وستظل محسوسة لفترة طويلة من الزمن.

ونوه إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو قدرة الاتحاد الأوروبي على تحمل الضغط الروسي.

خطر كبير

وتابع: هناك خطر كبير من أن تستسلم بروكسل لمطالب الكرملين بخصوص نورد ستريم 2، حتى مع تعرض إمدادات الطاقة وأمن أوروبا الوسطى، بما في ذلك أوكرانيا، للخطر.

وأضاف: تتكشف الدراما الحالية بعد الانتهاء من أعمال البناء في نورد ستريم 2 خلال صيف 2021. يتطلب خط الأنابيب الآن الموافقات الفنية والتنظيمية قبل الدخول في التشغيل التجاري. لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستلتزم بلوائح الاتحاد الأوروبي الحالية التي تدعو إلى فصل عمليات الإنتاج والنقل.

وأشار إلى أنه في حين أن المسائل القانونية لم يتم البت فيها بعد، فإن الخطر الوشيك يتمثل في أن روسيا ستحول الغاز المنقول حاليا عبر أوكرانيا البالغ 40 مليار متر مكعب/ السنة إلى نورد ستريم 2 بمجرد دخول خط الأنابيب حيز التشغيل التجاري.

وأردف: تلتزم موسكو تعاقديًا بالدفع مقابل السعة المحجوزة عبر أوكرانيا حتى عام 2024. ومع ذلك، فإن شروط الاتفاقية المبرمة في نهاية عام 2019 لا تتطلب أيضًا من شركة غازبروم أن تستخدم هذه السعة فعليًا.

العبور الأوكراني

ومضى يقول: جاءت أول إشارة على أن روسيا قد تتخلى عن العبور الأوكراني في 1 أكتوبر، عندما أعلنت شركة غازبروم أنه سيتم إعادة توجيه الغاز الذي كان يمر عبر أوكرانيا إلى ممر جنوبي يربط خط أنابيب ترك ستريم 2 الجديد عبر البحر الأسود بالبنية التحتية في بلغاريا وصربيا. وحجزت شركة غازبروم 24.6 مليون متر مكعب من سعة الخروج يوميًا من أوكرانيا إلى المجر، لكنها لا تستخدمها حاليًا.

ولفت إلى أنه إذا دخل نورد ستريم 2 التشغيل التجاري في الأشهر المقبلة، فقد تعيد شركة غازبروم توجيه نقل الغاز الأوكراني إلى هذا الممر الجديد، في خطوة مماثلة لتلك التي شوهدت فيما يتعلق بالمجر في 1 أكتوبر.

وأشار إلى أنه سيكون لعواقب مثل هذا القرار تداعيات أمنية على أوكرانيا وكل وسط وشرق أوروبا.

وتابع: وجد تحليل أجراه موفرو أخبار الطاقة والبيانات الدوليون ICIS أنه إذا تم إعادة توجيه العبور الأوكراني إلى نورد ستريم 2 وإعادة توجيه تدفقات الغاز من ألمانيا إلى وسط وشرق أوروبا، فقد تواجه المنطقة نقصًا في الإمدادات يتراوح بين 15-45 مليار متر مكعب. أو أكثر خلال ذروة الطلب.

انعكاس التدفقات

وأضاف: يرجع ذلك إلى أن انعكاس التدفقات من الغرب إلى الشرق يمكن أن تعوقه قيود القدرة عند النقاط الحدودية في وسط أوروبا. وباعتبارها الدولة الأخيرة في الترتيب، يمكن أن تكون أوكرانيا هي الأكثر تضررا.

وتابع: علاوة على ذلك، إذا توقف العبور الأوكراني، فلن يعود بإمكان البلاد الوصول إلى الإمدادات البديلة من الجيران الأوروبيين.

وأردف: كانت أوكرانيا تشتري ما بين 10 إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا في السنوات الأخيرة من المجر وبولندا وسلوفاكيا، لكن بعض هذه الكميات تم اقتطاعها ببساطة من النقل الروسي إلى دول وسط أوروبا الثلاث.

وبحسب الكاتب، فكان «أتلانتك كاونسل قد حذر بالفعل من تلك المخاطر في منشور سابق نُشر في أبريل 2021.

وتابع: في 1 أكتوبر، أصبح من الواضح أنه نتيجة لقرار روسيا بإنهاء العبور إلى المجر، لن تتلقى أوكرانيا الغاز بالعكس من هذا البلد. وقد يحدث موقف مشابه على الحدود البولندية إذا توقف العبور، مما يجعل أوكرانيا تعتمد على سلوفاكيا كمصدر وحيد للغاز.

تغيير المسار

وأشار إلى أن تغيير مسار العبور الأوكراني إلى نورد ستريم 2 ستكون له أيضًا آثار سلبية على المناطق الأوكرانية القريبة من البحر الأسود.

وأضاف: إذا تم عكس التدفقات وكانت أوكرانيا تعتمد على شحن الغاز السلوفاكي من الغرب إلى الشرق، فهناك مخاوف من أن بعض الأحجام قد لا تصل إلى أوديسا وخرسون وماريوبول وميكولايف وزابوريزهيا. كل هذه المناطق هي بالفعل في وضع ضعيف بالقرب من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وهي أهداف رئيسية لجهود الكرملين المستمرة لزعزعة استقرار أوكرانيا.

ونوه إلى أن الضغط الروسي لتشغيل نوردستريم 2 دون إخضاعه للقواعد الأوروبية لوصول الطرف الثالث والشفافية يمكن أن يعيد السوق الأوروبية بأكملها إلى ما لا يقل عن 12 عاما.

وأوضح أنه إذا تم إيقاف طريق العبور الأوكراني وتم توجيه نقل الغاز الروسي عبر ممرات نورد ستريم وتركستريم في روسيا دون أي ضمانات قانونية واضحة بأن هذه الطرق لن تُستخدم كأدوات للإكراه الجيوسياسي، فقد تكون أزمة الطاقة الحالية في أوروبا مجرد فكرة مسبقة عما قد يحدث.