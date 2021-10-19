شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة لمحاكمة المستوطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الأمم المتحدة للعمل على محاكمة المستوطنين، وقال اشتيه في كلمته بمستهل اجتماع مجلس الوزراء، الإثنين، إن إرهاب المستوطنين لن يخيف أهلنا أصحاب الأرض والحق والزيتون. مشددا على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين كأشخاص من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية، مؤكدا أن إرهاب المزارعين ومنعهم من قطف ثمار زيتونهم لن يثنيهم عن الوصول لأرضهم.

وطالب اشتيه طلبة الجامعات والشبيبة بالتواجد مع المزارعين ومساعدتهم في قطاف ثمار زيتونهم، وقال: «سأشارك مع عدد من الوزراء في قطف الزيتون في أراضي سلفيت الصامدة».

وأكد أن إقامة محطة للباصات للمستوطنين جنوب نابلس وعلى مساحة واسعة من الأرض الفلسطينية، ما هو إلا خطوة أخرى لضم هذه الأراضي بما يخرق القانون الدولي والشرعية الدولية، مطالبا الأمم المتحدة أيضا بتسيير فرق رقابة لما يجري في فلسطين.

من جهتها حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، المسؤولية عن الصمت المريب تجاه حرب الاحتلال الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة «ج»، والتخاذل المستمر تجاه نتائج وتداعيات هذه الحرب على مبدأ حل الدولتين، واعتبرت أن هذا الصمت مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي، أمس، القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتخصيص ملايين الشواقل لما سمته «مُراقبة البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، بحيث تُمنح تلك الملايين لجمعيات ومنظمات استيطانية تأخذ على عاتقها مراقبة ورصد أي بناء أو نشاط فلسطيني في المناطق المصنفة «ج».