عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحججت بمشكلات لوجستية.. أمريكا تتجاهل مباحثات حول أفغانستان في روسيا

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها لن تشارك في المباحثات حول أفغانستان المقررة، الثلاثاء، في موسكو والتي ستشارك فيها روسيا والصين وباكستان.



وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود مشاكل لوجستية تحول دون مشاركتها، لكنها اعتبرت أن المنتدى الذي ستنظّمه روسيا "بناء".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "سيسعدنا أن نشارك في هذا المنتدى في المستقبل، لكن لا يمكننا أن نشارك هذا الأسبوع".

والجمعة أعلن موفد الكرملين إلى أفغانستان زامير كابولوف عن المحادثات التي ستجرى في موسكو على مدى أربعة أيام، وقال إنها ترمي إلى "التوصل لموقف مشترك بشأن تغيّر الوضع في أفغانستان".

وروسيا والصين وباكستان من بين أكثر الدول تعاونا مع حركة طالبان التي استولت على الحكم في أفغانستان خلال أغسطس في خصم الانسحاب الأمريكي بعد حرب استمرّت عشرين عاما.

وتحض الولايات المتحدة الأطراف الدوليين على عدم الاعتراف بحكومة أفغانستان، وتأمل ربط هذا الاعتراف بملفات أساسية من بينها حقوق النساء والفتيات.

ورفض برايس توضيح ماهية المشاكل اللوجستية التي تحول دون مشاركة بلاده في المنتدى.

وتأتي المحادثات في توقيت يتصاعد فيه الخلاف حول عدد الدبلوماسيين الذين يحق للولايات المتحدة اعتمادهم في موسكو، على الرغم من توافق الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في قمّة عقداها في يونيو على تفعيل التعاون بين البلدين حيث أمكن.