"ليسوا جواسيس".. ضياء رشوان: لدينا 1200 مراسل أجنبي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر بها 1200 مراسل أجنبي، موضحًا أن كلهم زملاء أعزاء وليسوا أعداء أو جواسيس، ويتم التعامل معهم جميعًا من هذا المنطلق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، الذي أكد في بداية الاجتماع أهمية الملفات التي تعمل عليها الهيئة العامة للاستعلامات، لافتًا إلى أن الهيئة تلعب دورًا ملموسًا لا يستطيع أن يُنكره أحد على الإطلاق.

وتابع: "نحن سلطة منظمة وليست آمرة، ولا نخرج عن القواعد المنظمة لعمل الصحافة الأجنبية في كل الدول الديمقراطية".

وأشار "رشوان"، إلى أن الهيئة تتعامل مع الإعلام الأجنبي ومراسليها في مصر بكل مهنية، مضيفًا: "ليس لدينا ما نخفيه أو نخجل منه ولا نخشى الرأي الآخر".

واستطرد: "أتمنى من كافة المسئولين والجهات الرسمية التعاون مع كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لأنه لا يجب أن تترك خلفك مكانًا فارغًا في الإعلام لأنه سيأتي من يملأه من الأعداء".