إيران: سنعقد لجنة عسكرية مشتركة مع روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا)اليوم الاثنين، نقلا عن رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، إن إيران وروسيا ستعقدان "لجنة عسكرية مشتركة" في طهران في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة من أجل مناقشة التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار باقري، الموجود في موسكو لعقد اجتماعات مع نظيره الروسي فاليري جيراسيموف، إلى أن اللجنة ستكلف أيضا بتحديد مجالات التعاون في التدريب العسكري ، دون ذكر مزيد من التفاصيل ، وفقا لـ (إيرنا).

وقال باقري إن البلدين بحثا أيضا عقدا عسكريا يشمل شراء طهران عدد من طائرات التدريب والمروحيات المقاتلة من روسيا عندما تخفف الولايات المتحدة من حدة العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني، مضيفا أنه وجيراسيموف تبادلا أيضا وجهات النظر حول "الاعتداء الأخير لإسرائيل على سورية"، والتوترات في جنوب القوقاز والأزمة في أفغانستان.