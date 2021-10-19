محافظ دمياط تشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي وتُكرم حفظة القرآن الكريم.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء الإثنين، الاحتفال الذي نظمته المحافظة بذكرى المولد النبوي الشريف، في الصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر.

بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، كما تخللته فقرات من الإنشادي الديني لفرقة "مولاي".

وهنأت المحافظ، في كلمتها، أبناء دمياط بهذه المناسبة العطرة، داعية الله أن يعيدها على مصر الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار.

وأكدت على أهمية التحلي بالصفات والأخلاق والآداب التي دعانا إليها رسلنا الكرام الذين جاءوا نورًا وهداية للبشرية جمعاء.

وقالت "من الضروري تربية الأبناء على ذلك كي نبني أجيالاً قوية، قادرة على النهوض ببلدنا الغالية".

وكرمت الدكتورة منال عوض، ٢١ من حفظة القرآن الكريم بالأزهر الشريف والأوقاف، وهنأتهم بما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.