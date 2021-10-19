سفير المغرب يشارك في ختام مهرجان البلح في الوادي الجديد: بنستورد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد السفير أحمد التازي، سفير المغرب بالقاهرة، أنه لأول مرة يزور محافظة الوادي الجديد، الإثنين، ويشارك في الملتقى التسويقي الأول للتمور، وأن المغرب من أعلى الدول المستوردة لتمر الوادي الجديد.

وقال التازي، خلال كلمته في ختام الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور الذي نظمته محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع وزارة الصناعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تشهد نهضة كبيرة على مستوى الأقاليم، وهنيئا لمصر بهذه الإنجازات والخير والنماء الذي يعم الشعب المصري.

وأضاف أن أهل محافظة الوادي الجديد كالنخيل يرمزون إلى الصبر والعطاء، والنخيل له رمزية خاصة في نفوس أهل المغرب، والتمور أفضل ما يقدم ويتناول في المغرب، موضحاً أن ما يتم من توسعات في زراعة النخيل والتنمية بالوادي الجديد هو بداية حقيقية لطريق التنمية، وكل التحية للأمة المصرية.

وأشار الى أن هناك توأمه بين الوادي الجديد وواحة تافيلالت، والتي تضم مجموعة واحات في المغرب وتمتاز بزراعة أنواع التمور المختلفة، متمنيا للوادي الجديد مزيد من التقدم.

وكانت قد استقبلت محافظة الوادي الجديد، الإثنين 18 أكتوبر الجاري، 4 وزراء هم الزراعة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتموين، وسفيري المغرب واندونيسيا، ومحافظي " الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – كفر الشيخ –قنا – مطروح"، وذلك للمشاركة في فعاليات ختام الملتقى التسويقي الأول للتمور بمدينة الخارجة والذي أقيم من 16 – 18 أكتوبر الجاري.

وكان قد انطلق مهرجان التمور "الملتقى التسويقي الأول للتمور" بحي "الأمل" بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، السبت الماضي، وذلك لمدة 3 أيام في الفترة من 16 – 18 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، يشارك به ٩١ عارضًا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وممثلين من السعودية والسودان وبعض محافظات الجمهورية، أن الملتقى به أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية، وجرى ختام الملتقى اليوم بحضور وزراء التجارة والصناعة والتموين والتنمية الملحية والزراعة و6 محافظين هم " الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – كفر الشيخ –قنا – مطروح"، وسفيري المغرب وإندونيسيا.