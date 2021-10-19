رئيس جامعة عين شمس: التعليم في كليات الطب المصرية الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن جائحة فيروس كورونا أثبتت كفاءة الأطباء المصريين، لافتًا إلى إقامة جامعة عين شمس منذ 9 أشهر 200 شجرة باسم كل طبيب توفى في الجائحة تخليدا لذكراهم.

وأضاف المتيني، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" الإثنين، أن التعليم في كليات الطب المصرية من أفضل التعليم على مستوى العالم وإن هناك مشكلة تحدث بعد التخرج تتعلق بالتدريب، لافتًا إلى تخرج 10 آلاف طبيب تقريبًا في مصر سنويًا.

وتابع أن هناك مشكلة توزيع للأطباء الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أهمية سفر الأطباء المصريين للتدريب في الخارج وتبادل الخبرات.