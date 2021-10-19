الإعلام الأمني تكشف تفاصيل اطلاق النار جنوبي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أكدت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، اعتقال ستة أشخاص بسبب مشاجرة جنوبي بغداد، نافية إطلاق قذائف.

وقالت الخلية في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تداولت انباء عن تبادل إطلاق قذائف ونيران الاسلحة المتوسطة في منطقة الدورة أمام بوابة كلية الفارابي الجامعة".

وأضافت أنه "بعد التحري عن تفاصيل الحادث تبين حصول مشاجرة خلف الكلية واطلاق نار بسبب خلاف قديم على قطعة ارض، حيث تمكنت القوات الأمنية من القاء القبض ٦ اشخاص وهم من طرفي المشاجرة احدهم يحمل مسدس"، مشيرة الى أن "هناك مصاباً جراء هذا الحادث في احد المستشفيات".

وكان مصدر أمني أفاد، الاثنين، باعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية اطلاق نار جنوبي بغداد.