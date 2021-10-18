شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5.2 طن كوكايين على متن يخت بالبرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات البرتغالية إن عملية للشرطة الدولية ضبطت 5.2 طن من الكوكايين تقدر قيمتها السوقية بنحو 200 مليون يورو (232 مليون دولار) على متن يخت في المحيط الأطلسي.

وذكرت الشرطة البرتغالية، أن الشحنة كانت واحدة من أكبر عمليات النقل في أوروبا في السنوات الأخيرة والأكبر في البرتغال منذ 15 عامًا.

وقال بيان إن الشرطة مدعومة بوحدات من القوات البحرية والجوية البرتغالية عثرت على يخت بطول 24 مترا واعترضته في البحر.