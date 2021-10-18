شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يكشف استمرار جرائم الحوثي بـ«العبدية» المحاصرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تنفيذ حملات تنكيل وانتقام ممنهج بحق أهالي قرى مديرية العبدية المحاصرة، من تصفية للجرحى واختطاف للمدنيين، واقتحام ونهب وإحراق المنازل والمحال التجارية والمدارس والمصالح العامة، وترويع النساء والأطفال، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية.

ودعا المنظمات الدولية وهيئات الإغاثة الإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في محافظة مأرب وتوفير المساعدات الغذائية والدوائية لأبناء مديرية العبدية المحاصرة حتى اللحظة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة الناتجة عن حركة النزوح الداخلي جراء الحصار والقصف بمختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف الإرياني عبر "تويتر": "نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجرائم والانتهاكات المروعة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين، ورفع الحصار فورا عن مديرية العبدية.