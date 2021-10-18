روسيا تغلق مكتب حلف شمال الأطلسي في موسكو

روسيا: أعلنت روسيا، الإثنين، تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي وإغلاق مكتبه للارتباط في موسكو بعد سحب أوراق اعتماد ثمانية مندوبين روس لدى الحلف، بتهمة التجسس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إثر الاجراءات التي اتخذها حلف شمال الأطلسي، فإن الظروف الأساسية لعمل مشترك لم تعد متوفرة" موضحاً أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.