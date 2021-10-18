فوجي فيلم تطلق طابعة فورية للصور المجمعة

18 أكتوبر , 2021
اليابان: أطلقت شركة فوجي فيلم، الطابعة الفورية Instax Link Wide الجديدة، التي تتيح طباعة الصور من الهاتف الذكي.
وأوضحت الشركة اليابانية أن الطابعة الجديدة تتيح طباعة الصور بتنسيق أفقي بحجم عشرة في ستة سنتيمترات تقريباً.
كما أدمجت الشركة فيها خيارات تخصيص جديدة، وأخرى في تطبيق instax Wild للكاميرا لنظامي التشغيل أبل "آي أو إس" وغوغل أندرويد.
ولا يتيح التطبيق طباعة صور فورية بسيطة فحسب، بل يطبع صوراً مجمعة ودمج بعض الخصائص مثل الرسومات وشفرات QR، مثل عناوين الويب أو معلومات عن الموقع، فضلاً عن طباعة البطاقات البريدية وبطاقات العمل.
وتتوفر الطابعة الجديدة باللون Ash White أو Mocha Gray.
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