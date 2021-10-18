مانشستر سيتي يعقد مهمة برشلونة في ضم سترلينج

وارتبط اسم سترلينج بالانتقال إلى برشلونة، لتعزيز الخط الأمامي للفريق الكتالوني، بعد رحيل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، خاصة وأنه خرج من حسابات مدربه بيب جوارديولا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر سيتي لن يقبل ببيع سترلينج الذي ينتهي تعاقده في صيف 2023، بأقل من 80 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة، أن هذا السعر سيعقد وصول اللاعب إلى برشلونة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر سيتي ليس من نوعية الأندية التي تخفض أسعار لاعبيها مع اقتراب نهاية عقودهم، والدليل ما حدث مع إيريك جارسيا قبل انضمامه لبرشلونة، حيث تمسك السيتيزنس ببيعه مقابل 20 مليون يورو، رغم علمهم بأنه لن يجدد وسيرحل مجاناً.

ومع ذلك، أكدت الصحيفة، أن مانشستر سيتي لديه النية في التخلص من سترلينج، ولكن بالمقابل المالي الذي سيحدده النادي فقط.



وختمت الصحيفة، بأن الإسباني الشاب داني أولمو، لاعب لايبزيج، من بين اللاعبين الموجودين ضمن خطط برشلونة، لكن وضعه يعتبر نفس وضع سترلينج، حيث يشترط ناديه الحصول على 50 مليون يورو مقابل بيعه، وهو رقم لن يقدر عليه البارسا.