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واشنطن: نواصل الضغط على أوبك بشأن مشكلة إمدادات النفط

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن السلطات الأمريكية تواصل الضغط على أعضاء منظمة "أوبك" لمعالجة مشكلة إمدادات النفط.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن الحكومة الأمريكية تعالج أيضا الأمور اللوجستية المتعلقة بإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى التلاعب المحتمل في الأسعار.

وكانت بساكي أعلنت في 28 سبتمبر المنصرم عن استمرار الاتصالات مع بلدان منظمة "أوبك" حول أسعار النفط، وبحث جميع السبل المتاحة لمعالجة كلفة الخام.


وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات بدعم من تعافي الطلب وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم الذي يشجع المستخدمين على التحول إلى زيت الوقود والديزل لتوليد الكهرباء.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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