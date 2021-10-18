"معلش سامحوني".. سر العثور على ذبيح داخل منزله بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباشر الأجهزة الأمنية بالجيزة تحقيقاتها في العثور على جثة ذبيح داخل مسكنه بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة شمال المحافظة، اليوم الاثنين.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من الخدمات الأمنية بأحد المستشفيات باستقباله جثة ثلاثيني مصابا بجرح ذبحي بالرقبة.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، بسرعة انتقال رجال البحث الجنائي بقيادة العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة وسط الجيزة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

التحريات الأولية للرائد محمد مجدي رئيس مباحث العجوزة، توصلت إلى انتحار المتوفى؛ بسبب أزمة نفسية بات أسيرها نتيجة ضائقة مالية ألمت به خلال الشهرين الماضيين.

استمع رجال المباحث لأقوال شقيقتيه اللتين أكدتا انتحار أخيهما "قاعد من الشغل بقاله فترة" مشيرتين إلى أنه خرج عليهما ممسكا بسكين قائلا "معلش سامحوني" ثم أنهى حياته بتلك الطريقة المأساوية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي استعجلت التحريات للتصريح بالدفن.