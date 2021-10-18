وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيرته البريطانية علاقات التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - لندن - (أ ش أ):

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بالعاصمة البريطانية لندن، مع ليز تروس وزيرة خارجية بريطانيا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتغير المناخي، إضافة لتطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين أكدا حرص البلدين الصديقين وقيادتهما على تطوير مجالات التعاون المشترك وتعزيز شراكتهما التنموية، خاصة في أعقاب الزيارة الأخيرة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى المملكة المتحدة ولقائه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني والإعلان عن إقامة شراكة جديدة وطموحة بين البلدين من أجل المستقبل.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أهمية "الشراكة من أجل المستقبل" بين البلدين والتي تخلق فرصًا واعدة للتعاون المشترك وتسهم في تحقيق الازدهار المستدام وتعزيز السلم والأمن الدوليين.