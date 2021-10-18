"حكم نهائي لمتهمي أسجد للكلب ومقتل أب برصاص نجله بالبدرشين".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

التصريح بدفن جثامين 6 عمال لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالطريق الأوسطي

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع 6 عمال وإصابة آخرين في حادث تصادم بالطريق الأوسطي، بمنطقة البدرشين.

13 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة فنان شهير لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 13 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان "ش. ن"، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

وزير العدل يكرم أعضاء الجهات والهيئات القضائية المتميزين

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، الذين أبدوا تميزاً ملحوظاً في المستوى الفني خلال العام القضائي المنصرم، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وأعضاء المجالس العليا والخاصة.

تأجيل محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع مواطنين في المطرية لـ 3 نوفمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل اثنين وترويع المواطنين في منطقة المطرية، لجلسة 3 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

حُكم نهائي.. تخفيف عقوبة متهمي "اسجد للكلب" إلى الحبس سنة مع الإيقاف

قضت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية، بتخفيف حبس طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب" من الحبس سنتين إلى الحبس سنة مع الإيقاف.

"مش هسيبك تضيع مستقبلك".. مقتل أب برصاص نجله في البدرشين

قُتل أب برصاصة طائشة من سلاح نجله بمركز البدرشين، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول شخص جثة هامدة مصابا بطلق ناري.

مصادر تكشف الحالة الصحية لمصابي حادث البدرشين المروع

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث البدرشين الأربعة، اليوم الاثنين.