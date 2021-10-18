وزارة الخارجية الفرنسية تعلن أن بيلاروسيا سحبت اعتماد السفير الفرنسي في مينسك

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين، أن بيلاروسيا سحبت اعتماد السفير الفرنسي في مينسك.



وقالت الوزارة الفرنسية، إن نيكولا دي لاكوست غادر بيلاروسيا، فيما أكدت الأخيرة رحيله.

وأشارت إلى أن السلطات البيلاروسية اتخذت هذا القرار لأن دي لاكوست لم يقدم أوراق اعتماده إلى حاكم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ، ووصفت الطرد بأنه "لا أساس له من الصحة".

ووفقا للبروتوكول الدبلوماسي العادي، أرسل "دي لاكوست" نسخة من الرسالة إلى وزارة الخارجية البيلاروسية، ولم يقدم الوثائق إلى لوكاشينكو لأن باريس لا تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس/آب 2020.

واتهمت بيلاروسيا فرنسا بانتهاك "الممارسة المقبولة عموما"، وقالت إن "الاتفاق على التعيين" انتهت صلاحيته.

واستدعت بيلاروسيا سفيرها لدى باريس إيجور فيسينكو للتشاور في مينسك، كما أعلنت وزارة خارجيتها.

ومن المقرر أن يعمل دي لاكوست الآن مبعوثا خاصا إلى بيلاروسيا، بينما ستواصل السفارة في مينسك عملها .

وذكرت الوزارة الفرنسية أن خطوة مينسك تأتي عقب إجراءات أخرى عقدت عمل السفارة.

ونوهت إلى أنه لذلك اتخذت تدابير مضادة مناسبة فيما يتعلق بتمثيل بيلاروسيا في فرنسا.