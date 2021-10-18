شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار المملكة.. الكويت تصدر قرارات بتخفيف احترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم الإثنين، عن عدة قرارات تتعلق بتخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك بعد 24 ساعة من دخول قرارات تخفيف الاحترازات ضد كورونا في المملكة حيز التنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء- بحسب إعلام محلي- على فتح المطار لكل رحلات الطيران ومنح التأشيرات لجميع الدول.
كما وافق مجلس الوزراء الكويتي، على السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، والسماح بعقد الندوات والمؤتمرات وحفلات الأعراس وفق الاشتراطات الصحية.
كما وافق مجلس الوزراء، على إلغاء التباعد في المساجد وعودة الصلاة برص الصفوف.
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