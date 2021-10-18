انتقادات لبايدن عقب ظهوره في مطعم برفقة زوجته بلا "كمامة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

لم تكد مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية تنشر صورا التُقطت للرئيس جو بايدن، ليلة أمس الأحد، وهو يخرج مع زوجته من مطعم إيطالي في حي جورج تاون بواشنطن بدون أن يكونا مرتديين لقناع كورونا، حتى فاضت هذه المواقع بتعليقات معارضيه الذين وصفوه بأنه ”منافق“.



وقال تقرير لصحيفة نيويورك بوست، إن الصور ومقاطع الفيديو أظهرت بايدن وزوجته جيل بايدن وهما يغادران مطعم فيولا ماري في جورج تاون مع عملاء الحراسة السرية الملثمين.

وقد ظهر بايدن وهو يحمل قناعه في كلتا يديه فيما هو يغادر المطعم المطل على نهر بوتوماك والمتخصص بالمأكولات البحرية باهظة الثمن، وتبدو زوجته في الصور وهي لم تكن تحمل قناعها عندما غادرت.