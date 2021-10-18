حركة أمل: العنف في بيروت يهدف لإحياء الفتنة الداخلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت حركة أمل الشيعية اللبنانية، يوم الإثنين، إن أحداث العنف التي وقعت في بيروت الأسبوع الماضي، تهدف إلى إحياء الفتنة الداخلية وتهديد السلم الأهلي.



وقُتل سبعة أشخاص، يوم الخميس، في أعمال عنف في بيروت بينما كانت حشود في طريقها لاحتجاجات دعت إليها جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحليفتها أمل.

وأعادت إراقة الدماء للأذهان ذكريات الحرب الأهلية التي دارت رحاها في البلاد بين عامي 1975 و1990.