روسيا تعلق عمل بعثتها لدى "الناتو" وتغلق مكتب الارتباط في موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت روسيا، يوم الإثنين، تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، وإغلاق مكتب الارتباط التابع للحلف في العاصمة موسكو، بعد سحب أوراق اعتماد 8 مندوبين روس لدى الحلف بتهمة التجسس.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: ”إثر بعض الإجراءات التي اتخذها حلف شمال الأطلسي، الظروف الأساسية لعمل مشترك لم تعد متوفرة“، موضحا أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وفي الـ6 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن حلف ”الناتو“، أنه قرر تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص، كما طرد 8 أفراد لأنهم ”استخباراتيون“.