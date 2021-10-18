الارشيف / اخبار العالم

روسيا تعلق عمل بعثتها لدى "الناتو" وتغلق مكتب الارتباط في موسكو

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تعلق عمل بعثتها لدى "الناتو" وتغلق مكتب الارتباط في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت روسيا، يوم الإثنين، تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، وإغلاق مكتب الارتباط التابع للحلف في العاصمة موسكو، بعد سحب أوراق اعتماد 8 مندوبين روس لدى الحلف بتهمة التجسس.

 

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: ”إثر بعض الإجراءات التي اتخذها حلف شمال الأطلسي، الظروف الأساسية لعمل مشترك لم تعد متوفرة“، موضحا أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

 

وفي الـ6 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن حلف ”الناتو“، أنه قرر تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص، كما طرد 8 أفراد لأنهم ”استخباراتيون“.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا