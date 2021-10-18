الأردن.. تحديد مصادر جرثومة "شيغيلا" وإغلاق أماكن العدوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الإثنين، أن سبب ظهور العدوى بجرثومة ”شيغيلا“ وجود مصادر مياه ملوثة في قرية جبة التابعة لمحافظة جرش.



وبينت الوزارة عبر بيان لها، نشرته في حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه ”تم تحديد ثلاثة مصادر للتلوث في قرية جبة، بعد أن ثبتت في فحوصات المياه المتخصصة التي أجرتها مديرية صحة البيئة في الوزارة والمأخوذة من مصادر المياه القريبة للقرية، سيل الزرقاء، وأحد المسابح الخاصة في المنطقة، بالإضافة إلى أحد خزانات المياه في إحدى مدارس القرية“.

وأكدت وزارة الصحة ”إغلاقها لمصادر المياه الثلاثة الملوثة، فيما قررت الاستمرار في أخذ العينات من المصادر المحتملة للعدوى بالمحافظة، وإجراء الفحوصات اللازمة لاستكشاف أي مصادر عدوى أخرى بالتعاون مع شركاء الوزارة الإستراتيجيين في هذا المجال“.