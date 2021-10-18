وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول إثر إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، يوم الإثنين؛ جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وذلك عن عمر يناهز الـ84 عاما.



وقالت أسرة باول في منشور بصفحته على موقع ”فيسبوك“، إنه ”تلقى تطعيما كاملا. نود أن نشكر الفريق الطبي في مركز والتر ريد الطبي الوطني على العناية بعلاجه، فقدنا زوجا وأبا وجدا مميزا ومحبا وأمريكيا عظيما“.

وباول هو أول وزير خارجية أمريكي أسود، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.