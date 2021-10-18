"فاينانشال تايمز": حرب باردة دون نهاية بين الجزائر والمغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

رأت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، أن العلاقات بين الجزائر والمغرب التي ساءت بشدة خلال الأسابيع الماضية، في ظل التهديدات بقطع إمدادات الغاز، ومزاعم دعم جماعة انفصالية، وتجدد التوترات حول أراض متنازع عليها بين الدولتين تتجه لما يمكن وصفه بحرب باردة.



وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الإثنين على موقعها الإلكتروني، إن ”أحد عواقب تدهور العلاقات بين الدولتين، يتمثل فيما قاله وزير النفط الجزائري بأن بلاده لن تجدد الاتفاق، الذي من المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية أكتوبر الجاري، ويتعلق بأنبوب ينقل الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا، في الوقت الذي قامت فيه الجزائر بحظر طيران الرحلات الجوية المغربية في مجالها الجوي“.

وأضافت أن ”أجهزة الأمن الجزائرية أعلنت الأسبوع الماضي، عن اعتقال 17 شخصا، وإجهاض مؤامرة للقيام بهجمات مسلحة بواسطة الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل، وهي الجماعة التي تتخذ من باريس مقرا لها، وتطالب بحق تقرير المصير لمنطقة القبائل شمال شرق الجزائر، بينما نفت الجماعة أي دور لها في أعمال العنف، وقالت إنها تستخدم الوسائل السلمية فقط“.