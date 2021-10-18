السعودية تضخ نصف مليون لتر مياه لسكان الحديدة

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وجرى ضخ 301 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر الجاري، و287 ألف لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 34 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.
وقدمت العيادة الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة خدماتها الطبية لـ 380 مستفيدا خلال أسبوع في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، فيما تفقد فريق المركز سير عمل العيادة الطبية التي يمولها المركز، والمتنقلة بين قرى ومناطق مديرية الغيضة بمحافظة المهرة.
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