الكويت تقرر إلغاء التباعد في جميع المساجد

الشارقة - اميمة ياسر - ‏قررت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين 18 أكتوبر، ‏إلغاء التباعد في جميع الجوامع والمساجد، وذلك بحسب وسائل إعلام كويتية.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.

وقالت المصادر إن المجلس وافق أيضًا على عقد الندوات والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة.

وأشارت المصادر إلى أن المجلس استعرض توصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ومن بينها الموافقة على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.

وأفادت المصادر بأن المجلس وافق على السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، مشددة على أن القرارات كافة مرتبطة بضرورة الالتزام في تطبيق الاشتراطات الصحية.