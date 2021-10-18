عضو بالمجلس الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية تطورات المشهد السياسي في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، الليبي عبدالله اللافي،اليوم الإثنين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، "روزماري ديكارلو"، بحضور رئيس البعثة الأممية في ليبيا "يان كوبيتش"، وذلك لبحث آخر تطورات المشهد السياسي الليبي.

ووفقا لما أورده المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد بحث الاجتماع، الاستعدادات لانعقاد فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي، المعني بمبادرة استقرار ليبيا، الخميس القادم بطرابلس، والعمل على استثمار الزخم الدولي المشارك في فعاليات هذا المؤتمر، لإحراز تقدم في ملف الأزمة الليبية.

كما ناقش الاجتماع ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور البعثة الأممية للمساهمة في إجراء الاستحقاق الانتخابي، وكذلك متابعة نتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، في ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من الأراضي الليبية كافة.

ودعا اللافي، الأمم المتحدة، إلى دعم جهود المجلس الرئاسي، في تذليل كل الصعاب الفنية والقانونية، من أجل إجراء الانتخابات المنتظرة، محذرا من سرعة مرور الوقت دون الوصول إلى حل يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكداً أنه لا يمكن تجاوز هذه المراحل الانتقالية إلا بالمرور عبر صندوق الانتخابات.

وعبرت "دي كارلو" عن سعادتها بتمثيل الأمين العام للأمم المتحدة، في المؤتمر الوزاري الدولي لاستقرار ليبيا، مؤكدةً أن انعقاده في ليبيا يعد خطوة كبيرة ورسالة سياسية مهمة للجميع.

من جهته، قال المبعوث الأممي: "إن حجم المشاركة في سجلات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تؤكد رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات، لذلك من الواجب تحقيق تطلعات الشعب الليبي في أن تكون انتخابات رئاسية وبرلمانية، يعبر من خلالها كل الليبيين عن اختياراتهم للمرحلة المقبلة".

كما أعرب كوبيش عن أمله بتضافر كل الجهود لتنفيذ هذه الاستحقاق الذي بات مطلب شعبي ووطني، حسب وصفه.

كان مجلس النواب الليبي قد اقر في مطلع الشهر الجاري قانون الانتخاب البرلمانية والرئاسية المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر 2021.