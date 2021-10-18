رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء حسام مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومسئولى مديريات الأمن بالمحافظات الثلاث.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لموقف أعمال الإزالات التي يتطلبها مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وكذا موقف صرف التعويضات للعقارات التى يتم إزالتها، مع الإسراع فى صرف هذه التعويضات للمستحقين، مشيراً إلى أن ما يتم من أعمال تطوير لهذا الطريق المهم، ستسهم وبشكل كبير فى تحقيق السيولة المرورية وسرعة التنقل بين محافظات القاهرة الكبرى التى يمر بها هذا الطريق الحيوي.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس كامل الوزير، عرضاً حول الموقف التنفيذى لأعمال مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير مقسمة إلى عدة قطاعات بإجمالي طول يصل إلى 97.5 كم، منها قطاع الأوتوستراد/ سعد الشاذلى، الذى تم الانتهاء من أعمال التطوير به، وقطاع سعد الشاذلى/ طريق الإسكندرية الزراعي، الذي بلغت نسب تنفيذ الأعمال به نحو 95%، وشملت توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 30 م لكل إتجاه بدلا من 4 حارات، بطول 20 كم، وتوسعة عدد 32 كوبرى علوي و13 نفقًا.

وأضاف وزير النقل أن قطاعات التطوير تضم أيضاً قطاع طريق الإسكندرية الزراعى/ طريق الإسكندرية الصحراوي، وقطاع طريق الإسكندرية الصحراوى/ تقاطع طريق الواحات، وقطاع المريوطية/ الأوتوستراد، إلى جانب كوبرى المنيب، وكوبرى الأوتوستراد، مستعرضًا نسب التنفيذ الخاصة بتلك القطاعات، والأعمال التي تمت من توسعة ورفع كفاءة للطريق القائم، وما تم إنشاؤه من طرق داعمة وكباري وأنفاق في هذه القطاعات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى إلى موقف أعمال إنارة الطريق الدائري، حيث بلغت نسبة تنفيذ تلك الأعمال نحو 70%، وأنه جار استكمالها بباقى القطاعات، وذلك من خلال استخدام "هاى ماست" فى الجزيرة بمنتصف الطريق، منوهًا إلى موقف تنفيذ منظومة النقل الذكي على طول الطريق الدائري.

كما قدم خلال الاجتماع محافظو القليوبية والجيزة والقاهرة عرضاً تفصيلياً حول موقف الإزالات للعقارات المتعارضة مع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، وكذا موقف صرف التعويضات للمستحقين.