فرحة بالدوري.. عائلة زملكاوية توزع حلوى المولد النبوي في كفرالشيخ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

في لافتة طريفة، بادرت أسرة زملكاوية بتوزيع حلوى المولد النبوي بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، داخل علب كرتون دوُن عليها شعار نادي الزمالك.

قال إسماعيل الهواري، لـ"الخليج 365"، إنه فكر في تنفيذ هذه الفكرة تعبيرًا عن فرحته بفوز نادي الزمالك بالدوري الموسم المنقضي، الذي يعشقه منذ صغره، وذلك من خلال تجهيز علب كرتون عليها شعار نادي الزمالك.

بادرة الهواري ليست الأولى هذا العام، بل اعتاد على توزيع حلوى المولد النبوي منذ 10 أعوام ماضية، والعام الحالي هو الحادي عشر بشأن توزيع الحلوى، وذلك سيرًا على نهج والديه اللذين كانا يحتفلان بالمولد النبوي بشكل آخر وبتوزيع أطعمة أخرى ابتغاء وجه الله، وحبًا في رسوله.​