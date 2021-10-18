وزير الشباب يكشف للبرلمان تعديلات قانون الرياضة قبل عرضها على اللجنة الأوليمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة انتهت من إعداد تعديلات قانون الرياضة، والتي تتضمن بعض الصلاحيات للوزير في اتخاذ عدد من القرارات.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مخالفات مالية وإدارية منسوبة للاتحاد المصري لكرة.

وأضاف أن التعديلات عرضت على مجلس الوزراء، وأنه تم التوافق بشأنها مع اللجنة الأوليمبية بمصر، تمهيدًا لعرضها على اللجنة الأوليمبية الدولية من خلال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وأكد الوزير، أهمية تعديل قانون الرياضة، مشيرًا إلى أن التعديلات متماشية مع مادار بمجلس النواب من مناقشات وتوصيات بشأن قانون الرياضة، موضحًا أن التعديلات ستصل إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

وعقب المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، متسائلًا: "ماذا لو رفضت اللجنة الأوليمبية الدولية التعديلات المقدمة؟".

وقال: "أول مرة أشوف مجلس نواب مجرد من سلطات أمام مادة مفهومة بالخطأ في الدستور، علينا أن نحل بذرة ذلك الملف، وأصل المشكلة، حيث إن هذا القانون صنع لتجريد الدولة من سلطاتها".

وتابع: "مش هسمح بصفتي رئيس الأغلبية البرلمانية بوجود سفارات على أرض مصر لها حصانات بخلاف السفارات التي ينظمها القانون"، ولفت إلى أنه كان من الأفضل عرض التعديلات على البرلمان ولو بشكل ودي قبل عرضها علي اللجنة الأوليمبية الدولية.

وقال محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: "للأسف تأخرنا كثيرًا في تعديل القانون وطالبنا الوزارة بسرعة إعداد التعديلات".

وتابع: "الوزارة لو قادرة على الإسراع في التعديلات، تبلغنا بذلك، حتى نتمكن من تقديم مشروع قانون بتعديلات من جانب البرلمان، نظرًا لأهمية القانون

وقاطعه وزير الرياضة، الوزارة قادرة".