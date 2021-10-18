افتتاح معرضين للفنانين حازم المستكاوي وخالد حافظ في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتح جاليري بيكاسو ايست بالتجمع الخامس، معرضين للفنان حازم المستكاوى بعنوان "groovy modules"، خالد حافظ بعنوان skin of DNA، أمس الأحد 17 أكتوبر الجارى، بحضور لفيف من الفنانين التشكيليين أبرزهم الفنان أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة والفنان إبراهيم غزالة وبعض من الشخصيات العامة.

وقال الفنان خالد حافظ عن معرضه، إنه مشروع تصوير لخامات متنوعة على قماش وفي مرحلة لاحقة يشمل قطع من النحت الملون تحاول كلها كتابة عدة روايات بصرية على السطح الواحد باستخدام عناصر استخدمتها في اعمالي عبر 35سنة من الممارسة الفنية كالدائرة وزهرة اللوتس الزرقاء وأقنعة بعض المعبودات من الحضارة المصرية القديمة التي هي أصل التصوير الملون مضيفا أنه استخدم العناصر على السطح لخلق أسلوب سردي شبيه بالمذكرات الشخصية واحاول مع توزيع العناصر على الاسطح بناء الروايات بالتلميح والكناية والاستعارة لطرح تساؤلات حول النظم البصرية في التواصل والاتصال والتفاوض.

وأوضح خالد حافظ، أن اللوحات تمثل حلقات الـ"دي إن إيه" الحلزونية المتواصلة وهي أصل حياة الخلية مضيفا أن الدائرة وقعت في نطاق الاستخدام البصري منذ بداية التاريخ المكتوب ورمزت منذ الأزل وإلى اليوم افكار تتفاوت بتفاوت الحضارة، فهي الشمس في مصر القديمة وهي الذهب في سحر الخيمياء وهي حماية من الحسد وهي وسط المدينة في المدن العملاقة وهي التاج في الكابالاه وهي نبع المياه في الحضارات الاسترالية وهي نهاية الطريق في الكشافة وهي طرق التعليم الآلي في الرياضة البحتة وهي رموز أخرى لانهائية عبر الحضارات المكانية والزمانية، في الدوائر المغلقة هو مشروع ذاتي عن البدايات والنهايات.

ومن جانبه قال الفنان حازم المستكاوي، أن معرضه الذي يقام بجاليري بيكاسو ايست هو المعرض الثالث الذي قدمه عقب عودته من أوروبا عام 2014.

وأوضح حازم المستكاوي، أن جميع الاعمال المقامة بالمعرض جديدة لم تعرض من قبل، وأنه لا يزال يستخدم أدواته التي اعتاد عليها منذ 30 سنة باستخدام الكرتون والورق، إضافة إلى إعادة تدوير الحروف والأرقام بأشكال نحتيه.

وأضاف حازم المستكاوي، أن الأعمال المقدمه بالمعرض ما بين تصميم وعمارة والنحت، مضيفا أن دمج الأنواع الثلاث يخلق لغة فنية متميزة.