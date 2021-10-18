بعد فتح الباب.. طريقة تحويل المستجدين وتسجيل رغبات المتخلفين للقبول بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

فتحت جامعة الأزهر، باب التحويلات بين الكليات للطلاب المستجدين "الناجحين في الشهادة الثانوية"، والذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية، للقبول بكليات القاهرة والأقاليم، للمرة الثانية.

وأتاحت جامعة الأزهر، التحويل بين الكليات للطلاب المستجدين، وتسجيل الرغبات للمتخلفين، عبر الرابط التالي:

https://tansik.egypt.gov.eg/atransfer/main.aspx

وقال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم، إنه تم فتح باب التحويلات بين كليات جامعة الأزهر، حتى الثلاثاء المقبل.

وأضاف الشربيني في تصريحات لمصراوي، أنه تم فتح الباب للطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال الدور الأول والثاني، للقبول بكليات القاهرة والأقاليم.

وينشر "الخليج 365" طريقة التحويل للمستجدين وتسجيل الرغبات للمتخلفين، وهي كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق

https://tansik.egypt.gov.eg/atransfer/main.aspx

- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

- كتابة رغبة واحدة فقط شرط أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بالكلية.

وأكدت جامعة الأزهر، أنه يمكن للطلاب المستجدين التحويل إلى أي كلية شرط أن تكون واقعة في نطاقهم الجغرافي ويبلغ المجموع الحاصلين عليها الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية، وذلك عبر رابط تسجيل الرغبات على بوابة الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن تحويل طلاب النقل بين الكليات متاح ورقيا بشرط أن تكون الكلية المحول إليها الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بها خلال العام الدراسي الذي حصل فيه على الثانوية الأزهرية.