النرويج.. الشرطة تكشف معلومات جديدة بشأن هجوم كونجسبرج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 6 دقائق

تتواصل تداعيات الهجوم المروع والدموي في النرويج الذي أودى بحياة عدة أشخاص، حيث كشفت الشرطة في النرويج، الإثنين، عن معلومات جديدة بشأن مقتل 5 أشخاص الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة في بيان، إن سبب مقتل 5 أشخاص في بلدة نرويجية صغيرة الأسبوع الماضي هو تعرضهم للطعن وليس ضربهم بالقوس والسهام كما كان يُعتقد في البداية.

ولقي أربع نساء ورجل، أعمارهم بين 52 و78 عاما، حتفهم في الهجوم الذي وقع يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في بلدة كونجسبرج التي تقع على بعد 70 كيلومترا غربي العاصمة أوسلو.

وأوضح بير توماس أومهولت، مفتش الشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم أن 5 أشخاص قُتلوا بأسلحة طعن، رافضا أن يقول ما إذا كانت تلك الأسلحة سكاكين أو أسلحة أكبر.

وأضاف أومهلوت قائلا:”البعض قتلوا في بيوتهم، والبعض الآخر في الخارج أمام الناس”.

وقال المحققون إن المهاجم تخلص من هذا السلاح بعد ذلك فيما يبدو.

وكانت الشرطة قد قالت الأربعاء إن رجلا “مسلحا” بقوس وسهام ارتكب أعمال القتل.