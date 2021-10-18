كشف المستور.. تعاون سري بين إيران وإسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2021 7:25 مساءً

تحاول إيران إظهار العداء دوما تجاه إسرائيل، باعتبارها العدو الأول لها، ولكن ما تم كشفه حول تعاون بين طهران وتل أبيب في السر يفند مزاعم النظام الإيراني.

وكشفت صحيفة “وزرش” الرياضية الإيرانية، عن أن هناك معلومات تشير إلى أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قام بالتعاون مع شركة تملكها إسرائيل باستيراد وشراء الجهاز الخاص بمساعدة حكم المباراة في كرة القدم أو ما يعرف بـ”تقنية الفار VAR” لوضعها في ملعب آزادي وسط طهران.

ويعد ملعب آزادي أكبر ملعب لكرة القدم في إيران ويستوعب قرابة 120 ألف متفرج، وعادة ما تُجرى فيها مواجهات المنتخب الإيراني، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن “شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة ومقرها في هونج كونج وتملكها إسرائيل، هي من تعاون مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم لشراء أجهزة تقنية الفار”.

ولم تفصح الصحيفة الإيرانية عن الشخص الذي أبرم العقد مع الشركة الإسرائيلية باسم الاتحاد الإيراني، قبل أن ترسل الشركة بالفعل المعدات الخاصة بتقنية الفار إلى طهران.

هذه المعلومات الشحيحة دفعت الصحفيين الإيرانيين العاملين في مجال الرياضية إلى توجيه سؤال لوزير الشباب والرياضة حميد سجادي، الذي نفى الأمر في البداية.

لكنه قال “لم أتلق تقريرًا دقيقًا بعد، ونحن في انتظار تلقي تقرير دقيق بشأن قيام شركة إسرائيلية بإرسال تلك المعدات بالتنسيق مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم”، مضيفة “نحن مهتمون باستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل مكان في الرياضة”.

وتابع سجادي: “هذه التكنولوجيا ليست متوفرة في إيران وبالتالي علينا استيرادها”، مبيناً أنه “يجب أن تتضح الصورة له عن وجود تعاون مع شركة إسرائيلية”.