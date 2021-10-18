التعاون الإسلامي تعلق على المحادثات بين السعودية وإيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن أملها في أنت تؤدي المحادثات بين الرياض وطهران إلى نتائج إيجابية.

وقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين عن أمله في استمرار المحادثات الإيرانية السعودية كوسيلة لإعادة فتح التمثيل الإيراني لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وأضاف العثيمين أنه يتمنى أن تؤدي الاتصالات والمحادثات الحالية إلى نتائج إيجابية، وفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ناقش تطورات الأوضاع في أفغانستان مع العثيمين، حيث أكد الأخير على ضرورة “ضمان عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية”.

وأعرب عبد اللهيان خلال الاتصال “عن ارتياحه لمساعدة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في تسهيل عملية إعادة فتح قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمة في جدة، ودعا إلى استمرار هذه المساعدة”.

وكان وزير الخارجية السعودي قال إن المملكة جادة بشأن محادثاتها مع إيران، لكنه قال إن المحادثات لم تحرز تقدما كافيا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” أن الرياض تدرس السماح لإيران بإعادة فتح قنصليتها في مدينة جدة.

وجرت بين الرياض وطهران 4 جولات من المحادثات حتى الآن منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، بما في ذلك أول اجتماع خلال الشهر الماضي مع حكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.