عاجل.. الجزائر تعلن رفع الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عن كامل البلاد

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

أعلنت الجزائر، الإثنين، رفع الحجر الصحي المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا عن كامل البلاد.



وكانت وزارة الصحة الجزائرية، قد أعلنت في وقت سابق، الإثنين، أنه تم تسجيل 78 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 205364 إصابة، فيما بلغت 5873، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 67 مريضاً للشفاء.

ودعت الوزارة إلى الحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.