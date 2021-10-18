شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نائب رئيس أركان مليشيا الحوثي وقيادي آخر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365_ فريق التحرير:

أعلن الجيش اليمني مقتل قائدين كبيرين في مليشيا الحوثي، اليوم الإثنين.

وأكد نائب رئيس المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية صالح القطيبي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” ، بأن “نائب رئيس هيئة الأركان بجماعة الحوثي أبو صالح المداني، قتل مع مرافقيه في جبهات القتال بمحافظة مأرب”.

كما أشار إلى مقتل قائد قوات الاحتياط في حراسة المنشآت التابعة للحوثيين محمد البنوس في المحافظة نفسها.