انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية.. 'تفجير الكرادة' إلى الواجهة من جديد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد خمس سنوات على فاجعة الكرادة .. الكاظمي يعلن القبض على منفذ التفجير الدامي.
= صالح يعد الاعتراض على الانتخابات حقا دستوريا , والمفوضية تؤكد عدم تأثير الطعون على النتائج.
= العمليات المشتركة تحذر محتجي الانتخابات من الاعتداء على الممتلكات العامة ، والمالكي يدعو لسلمية الاعتراض.
= سباق التحالفات البرلمانية يشتد بين الفائزين , وتحشيد سياسي لتشكيل الكتلة الأكبر.
= العمليات المشتركة تحذر محتجي الانتخابات من الاعتداء على الممتلكات العامة ، والمالكي يدعو لسلمية الاعتراض.
= سباق التحالفات البرلمانية يشتد بين الفائزين , وتحشيد سياسي لتشكيل الكتلة الأكبر.