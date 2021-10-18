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تشاهدون في نشرة السومرية.. 'تفجير الكرادة' إلى الواجهة من جديد

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد خمس سنوات على فاجعة الكرادة .. الكاظمي يعلن القبض على منفذ التفجير الدامي.
= صالح يعد الاعتراض على الانتخابات حقا دستوريا , والمفوضية تؤكد عدم تأثير الطعون على النتائج.

= العمليات المشتركة تحذر محتجي الانتخابات من الاعتداء على الممتلكات العامة ، والمالكي يدعو لسلمية الاعتراض.


= سباق التحالفات البرلمانية يشتد بين الفائزين , وتحشيد سياسي لتشكيل الكتلة الأكبر.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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