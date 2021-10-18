أمانة بغداد تكشف نسبة إنجاز التطوير في شارع الفلاح

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "أمين بغداد اطلع خلال جولة ميدانية له على مراحل العمل في المشروع ونسب الانجاز وابدى عدة توجيهات وملاحظات للكوادر الهندسية المشرفة على التنفيذ".

واضاف البيان، ان "نسب انجاز بلغت اكثر من (٧٠٪) في اعمال تطوير المرحلة الاولى التي تتضمن ازالة التجاوزات والمشوهات وعمل التخصرات ومد القالب الجانبي ورصف الارصفة بالمقرنص وزراعة النخيل وعمل كابات زراعية والاكساء بطبقة اسفلت ونصب اعمدة الانارة".



ودعا أمين العاصمة، وفق البيان، المواطنين إلى "التعاون مع كوادر امانة بغداد وعدم التجاوز على الارصفة والحفاظ على ما تم انجازه من اعمال ليكون انموذجاً ناجحاً لتغيير واقع مدينة الصدر".