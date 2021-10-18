شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الإيطالية تعلن تسجيل 44 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 44 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الإثنين، ارتفاعاً من 24 حالة في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 1597 حالة من 2437.



وسجلت إيطاليا 131585 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض بالبلاد في فبراير/شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم، كما سجلت 4.7 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19، باستثناء من هم في الرعاية الفائقة، 2428 الإثنين ارتفاعاً من 2386 في اليوم السابق.